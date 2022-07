A Biella una nuova agenzia digitale creata da due giovani di Valdilana

Che il mondo dell’online fosse il futuro era già stato anticipato molti anni fa, confermato da una costante digitalizzazione che si è velocizzata dall’arrivo della pandemia sino ai giorni nostri; nel caos di questi ultimi due anni, in cui aziende e privati si sono trovati – a volte costretti – a lavorare in un mondo digitale poco conosciuto, riuscire ad avere delle linee guida salde e figure specializzate che possano accompagnarci nelle operazioni svolte in questo settore, è diventato essenziale.

Sono riusciti ad interpretare bene le esigenze della popolazione i ragazzi di Wertex Web, Matteo e Lorenzo, due giovani tecnici informatici biellesi originari della Valdilana, che hanno deciso di mettersi in gioco creando la propria piattaforma. Si tratta di una “web agency”, ovvero un’agenzia web che offre il miglior servizio di assistenza alla creazione di un sito internet personalizzato, partendo da zero.

“Abbiamo notato che, nonostante la nostra sia l’era della digitalizzazione, ci sono ancora molti negozi e molte aziende che non hanno un’adeguata presenza online”, spiega Lorenzo. “Il nostro obbiettivo è quindi quello di far conoscere al cliente le infinite possibilità di comunicazione e di espansione che il web offre. Nel 2022 è infatti fondamentale avere una propria presenza su internet, anche solo con un sito vetrina di presentazione di sé stessi e della propria attività.”

Matteo e Lorenzo, amici da oltre 10 anni, con la loro passione e alcuni anni di esperienza sul campo come tecnici informatici - Lorenzo come programmatore e Matteo come manutentore informatico - sono riusciti ad unire le loro abilità con le necessità di tutti i giorni delle persone e delle aziende, aprendo così la loro attività parallela con lo scopo di raggiungere e scoprire idee innovative e originali.

Sempre attenti alle esigenze del cliente, sono preparati per seguirlo passo dopo passo nella creazione di un sito web, dalla landing page all’e-commerce, riuscendo a confezionare un prodotto finale perfetto. La chiave della loro realtà, che la differenzia dalle piattaforme più comuni su internet, è l’importanza che viene data allo stretto contatto tra lo sviluppatore ed il cliente, cercando di dare sempre assistenza in caso di necessità e di accontentarlo in ogni sua esigenza.

Per informazioni:

Tel. 348 332 8570 / 345 974 2439

Mail: info@wertex.it

Sito: www.wertex.it