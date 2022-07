Lessona, il cantante Davide Van de Sfroos ospite d’onore al 26esimo Ratataplan

Nell'ambito degli eventi in programma della 26esima edizione del “Ratataplan” di Lessona, festival internazionale di musica etnica, arte e teatro di storia, ci sarà come ospite Davide Enrico Bernasconi, in arte Davide Van de Sfroos, cantautore, chitarrista e scrittore italiano. La serata avrà luogo il prossimo 22 luglio.