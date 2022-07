Dal Nord Ovest - Drammatico incidente tra auto e moto, morto un uomo di 51 anni

Aveva 51 anni e abitava a Centallo l'uomo deceduto ieri sera, domenica 3 luglio, nel drammatico incidente stradale avvenuto alle porte del paese, sulla SP 169.

Il centauro era alla guida della sua moto quando, per cause in via di accertamento, si è scontrato contro un'autovettura guidata da una donna che è rimasta illesa. Sul posto, sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di Cuneo e Busca, i Carabinieri e il personale sanitario del 118 che hanno lavorato a lungo per i rilievi del caso prima di riaprire la strada alla circolazione.