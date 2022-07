Scontro tra auto e Vespa e Vigliano Biellese, una donna in ospedale (foto newsbiella.it)

È in fase di accertamento la dinamica del sinistro, avvenuto poco prima delle 18.30 di oggi, 4 luglio, a Vigliano Biellese. A rimanere coinvolti, per cause da accertare, un'auto e una vespa.

Stando alle informazioni raccolte, la conducente del motorino sarebbe stata trasportata in ospedale per gli accertamenti di rito dal personale sanitario del 118. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per la raccolta dei rilievi.