Moscarola a Chiavazza dopo la tromba d'aria: “Il Comune c'è, ci siamo per necessità” VIDEO

Moscarola a Chiavazza dopo la tromba d'aria nella notte: “Il Comune c'è, ci siamo per necessità”

“Ciò che è accaduto questa notte dimostra sempre più come i cambiamenti climatici siano reali anche nel nostro territorio. Eventi temporaleschi sempre più estremi, con trombe d'aria settoriali che causano danni importanti”. A dirlo, il vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola, giunto a Chiavazza, all'indomani della violenta tromba d'aria (leggi qui) che ha investito in pieno una palazzina del rione.

“Per fortuna nessuno si è fatto male – commenta – Sono venuto qui per capire di persona la situazione: il manto di copertura del condominio è stato divelto completamente, con problemi di infiltrazione in alcuni alloggi. L'amministrazione è presente: se i residenti hanno bisogno di qualche necessità noi ci siamo. Contattateci pure per trovare assieme una soluzione”.