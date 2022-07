Maltempo, piante in strada e danni ad un pluviale (foto di repertorio)

Oltre a Chiavazza, dove si è abbattuta una violenta tromba d'aria (leggi qui), i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in altri interventi tra Valdilana e alcune zone di Biella, sempre a causa del maltempo di questa notte.

Nel capoluogo, le squadre hanno provveduto a mettere in sicurezza un pluviale, che si era staccato da un'abitazione di via Repubblica; inoltre, è caduto un albero nel rione di Cossila. Pianta in strada anche a Valle Mosso.