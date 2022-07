Billo, il gatto gettato dal finestrino di un'auto in corsa, sta bene. Scicolone: “Faremo denuncia”

“Billo sta bene, l'operazione è andata a buon fine e il femore è stato ricostruito. Siamo davvero molto felici”. A parlare Alberto Scicolone, presidente dell'associazione Legami di Cuore, che ha fatto il punto della situazione che ha interessato il gattino gettato dal finestrino di un'auto in corsa tra i territori di Salussola e Cavaglià (leggi qui).

“Ora è stato dimesso – spiega Scicolone – e si trova in compagnia di una volontaria per la riabilitazione. Una volta guarito del tutto, verrà affidato ad una famiglia. Ci sono già pervenute alcune richieste di adozione. Ringrazio il dottor Biassoli per le cure e l'assistenza del caso e chi ci ha sostenuto fin da subito. Sono stati raccolti, infatti, ben 600 euro in un solo giorno”.

Intanto, è ancora senza volto il responsabile dello spregevole gesto. “Faremo denuncia contro ignoti – sottolinea Scicolone – Spero che venga rintracciato al più presto”.