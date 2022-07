Biella, uomo investito da un'auto

Momenti di preoccupazione a Biella per un uomo investito da un'auto. Il fatto è accaduto poco dopo le 10 di oggi, 4 luglio, all'incrocio tra le vie Pietro Micca e Sebastiano Ferrero. Sul posto, si è portato velocemente il personale sanitario del 118 per la prima assistenza al malcapitato. Presenti anche gli agenti di Polizia locale per la raccolta dei rilievi.