Biella, a Chiavazza semaforo “storto” all'incrocio: è stato girato dal vento di stanotte

Tra i danni riscontrati a Chiavazza dopo l'improvvisa ondata di maltempo c'è anche il palo che sorregge il semaforo di via Milano, letteralmente girato dalla forza del vento. Come si può notare in foto, l'installazione presenta alcuni danni e appare un po' storto. Il Comune è già informato e provvederà in tempi brevi a rimettere in sicurezza l'impianto semaforico.