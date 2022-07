Primo incontro della consulta giovanile nell'ambito Biella Città Alpina

Si è svolta la prima riunione della consulta giovanile nell'ambito di Biella Città Alpina alla presenza dell'assessore Barbara Greggio.

La consulta è così composta: per l'Istituto Tecnico Commerciale Statale Eugenio Bona Nadia Naim, Sara Minazio, Nicole Spano coordinate dalla professoressa Debora Bazzano, per l'Istituto Istruzione Superiore del Cossatese e Vallestrona Benedetta Busa, Matilde Lacchia, Varolina Catania coordinate dalla professoressa Francesca Pettinati. La consulta lavorerà sui 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dedicati alla sostenibilità ed in particolare sulla pulizia e sulla protezione dell'ambiente alpino, sulla promozione del turismo sostenibile, sul recupero delle frazioni e sulla salvaguardia del passaggio generazionale di antichi mestieri. La prima attività che si concretizzerà all'inizio di settembre riguarderà l'ambito strettamente ambientale con la pulizia e la bonifica dalla plastica in alcune particolari aree. All'incontro ha partecipato anche Carolina Lanata per l'organizzazione della giornata Plastic Free con la quale è stato firmato un accordo di collaborazione con l’associazione omonima di volontariato nata nel 2019.

L'assessore Barbara Greggio dichiara: "Sono veramente soddisfatta di questa prima riunione soprattutto perchè è fondamentale guardare al futuro accanto ai giovani e acquisire un po' della loro visione, l'incontro è di fatto già stato operativo e ringrazio tutti i componenti della consulta per l'entusiasmo, l'energia e la voglia di fare, prometto loro che avranno tutto il mio supporto, ringrazio inoltre il consigliere Alessio Ercoli della consulta dei giovani per il lavoro di coordinamento svolto in questi mesi e l'assessore Marzio Olivero per il constante supporto e la bella collaborazione fra i due assessorati".