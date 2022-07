A Cossato un giro sulle auto storiche di Club Alfa Romeo Biella per aiutare Fondo Edo Tempia

Dopo il grande successo del “Giro delle Baragge” e del “Piano delle Fate”, questo sabato sarà il turno di “Club Alfa Romeo Biella per Fondo Edo Tempia”, un evento pensato dall’associazione per mettere a disposizione le proprie vetture a favore di Fondo Edo Tempia.

All’interno della Piazza Croce Rossa di Cossato, sabato 9 luglio dalle ore 14:00 alle 18:00, Club Alfa Romeo Biella metterà a disposizione le vetture storiche per metterle in mostra agli occhi dei curiosi, e per permettere a chiunque di godere del glorioso marchio e di provare l’emozione di salire a bordo per un breve - ma emozionante – giro: in cambio di un’offerta, sarà infatti possibile fare un giro sul sedile del passeggero di una vecchia Alfa Romeo o di un altrettanto affascinante Lancia. I proventi dell’iniziativa verranno destinati a Fondo Edo Tempia e a Croce Rossa.

L’evento vedrà la partecipazione di CRI Cossato e degli Alpini di Cossato e Quaregna. Il ritrovo sarà presso l’area mercato di Cossato.

I prossimi eventi del calendario dell’Associazione saranno l’Apericena al Lago di Viverone (27 agosto) e la chiusura con il “Gran Galà Alfa – Lancia” (17 settembre).

L’associazione Club Alfa Romeo ringrazia gli sponsor Scavone Tetti e Cerreto Autoricambi; ringrazia inoltre Rinovis Gomme per l’ospitalità e il Maggiolino di Cossato.

È possibile seguire le pagine social del Club per rimanere aggiornati su tutte le novità ed i fuori programma dell’associazione.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1236834020209933/?acontext=

Per informazioni: 329 1864691 (Paolo) – 348 2624954 (Marinella) – 339 3986578 (Roberto)

Mail: clubalfaromeobiella@gmail.com

Pagina Facebook: www.facebook.com/clubalfaromeobiella

Pagina Instagram: www.instagram.com/clubalfaromeobiella