Hai tra i 70 e gli 85 anni e vivi in Valdilana? Arriva il progetto dedicato “Angeli Tessitori”: tre operatrici del Comune contatteranno queste fasce d'età per realizzare una breve intervista in relazione alle necessità legate all’accesso ai servizi e alla socializzazione.

“Saremo grati – spiegano dal Comune - se verrà dedicato del tempo a Barbara, Deborah e Linda. Si può anche contattarle al numero 393/9365650. Il tuo contributo sarà prezioso per costruire insieme un progetto migliore”.