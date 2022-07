25 giugno, buon compleanno Fondazione Crb, VIDEO

25 giugno 2022: la Fondazione Crb ha compiuto 30 anni, e per festeggiarli ha scelto la location di Città Studi.

A sottolineare l'importanza di questa grande realtà sono, state diverse personalità del territorio come il Vescovo Roberto Farinella, il presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo e Giorgio Righetti, Direttore generale Acri.

Andrea Quaregna, segretario generale della Fondazione: "Dal 2001 quando sono entrato, la Fondazione Crb come tutte le altre di origini bancaria, ha fatto cambiamenti importantissimi. E' diventata una Fondazione che ha molti strumenti per agire".

"Sono stati 14 mila gli interventi che ha messo in campo la Fondazione in tutti questi anni - sottolinea il presidente Franco Ferraris - , abbiamo cercato di fare opere grandi ma non abbiamo dimenticato nemmeno i piccoli progetti".