Vigliano, dopo la musica tornei di calcio balilla e ping pong FOTO

Dopo le due serate di venerdì 1 e sabato 2 luglio, che hanno caratterizzato il weekend di Vigliano Biellese con musica e intrattenimento, più precisamente il concerto tributo a Max Pezzali di venerdì e la serata con il trio comico di Youtubers “Gli Autogol”, si è svolto oggi, domenica 3, il torneo di calcio balilla e ping-pong.



Ospitato in piazza Martiri, nei pressi della chiesa di Santa Maria Assunta, l’evento ludico sportivo targata “ViVigliano”, serie di appuntamenti che accompagnerà il paese nel corso dell’estate, ha riscosso un più che discreto successo con 18 squadre per il calcio balilla e 14 giocatori per il ping-pong. I partecipanti si sono affrontati in una prima fase a gironi per poi procedere con le eliminazioni dirette.