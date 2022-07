Kickboxing, team Ingra: l'ultima prova prima delle vacanze

Si è conclusa la stagione del corso di kickboxing del “Team Ingra” presso la palestra ASD Ramella, gli allievi e il maestro si congedano per le vacanze non prima di aver superato brillantemente gli esami per il conseguimento della cintura di specialità a risultato dell’ottimo lavoro svolto in palestra.

Prosegue la propria crescita personale anche il maestro Andrea Ingrasciotta anche egli impegnato nell’ottenimento del III Dan.

Nonostante anche questo anno sia stato segnato come per tutti dalle complicazioni dovute alla pandemia, il gruppo guidato da Ingrasciotta è riuscito a restare compatto raggiungendo gli obiettivi prefissati e togliendosi anche la soddisfazione di portare a casa un titolo mondiale di categoria.

Ora per tutti è giunto il momento delle vacanze ma non per molto…a settembre tutti in palestra pronti a rincorrere nuovi traguardi con l’entusiasmo che contraddistingue il gruppo.