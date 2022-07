Risintonizzare il Piemonte, se ne parla a Mongrando

Domani, lunedì 4 luglio alle ore 18.00 presso il polivalente di Mongrando, Fiammetta Rosso, Segretaria regionale di Sinistra Italiana, Marco Grimaldi, Consigliere regionale e capogruppo di Sinistra Italiana, insieme al Sindaco di Mongrando Antonio Filoni e all’ Assessora alla Cultura, Istruzione e Servizi Sociali Luisa Nasso, insieme per discutere di ciò che due anni di governo Cirio hanno significato e potrebbero ancora significare per il territorio biellese. Un’ area già sfruttata da cave e discariche (Cavaglià) che dovrebbe essere bonificata e rigenerata, ma anche valorizzata per le sue produzioni biologiche ed i suoi bellissimi itinerari, mentre rischia di ospitare nuovo termovalorizzatore.

Che fine hanno fatto gli obbiettivi di sostenibilità e transizione ecologica che ci dovremmo dare? Come sempre sono rimasti fermi agli annunci, sotto la comunicazione: il nulla. Parleremo di questo e di tanti altri temi, per esempio degli effetti nefasti della nuova legge sul gioco d’azzardo, della disattenzione di questa Giunta circa il fenomeno del vampirismo della criminalità organizzata sul tessuto sociale ed economico del Piemonte; ma anche dei tanti, troppi, errori commessi nella gestione dell’emergenza Covid-19, i quali hanno portato disagi a livello sociale e psicologico: si pensi, ad esempio, all’aumento dicasi di violenza di genere o al disagio psichico dilagante fra i giovanissimi. Vi aspettiamo numerosi/e il 04 Luglio 2022 alle ore 18.00 presso il Polivalente di Mongrando. A lunedì!