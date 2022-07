Torna Filo a Milano Unica dal 12 al 14 luglio

Il 12, 13 e 14 luglio Filo sarà a Milano Unica (Milano Rho-Fiera), all’interno dell’area “MU Seasonless”. Tema conduttore della partecipazione di Filo a MU è la sostenibilità, con le proposte di FiloFlow.

Paolo Monfermoso, responsabile di Filo, afferma: “Con la partecipazione alla edizione di Milano Unica entra nel vivo il percorso che ci porterà alla 58a edizione di Filo. Esiste tra i due Saloni una continuità oggettiva, dettata dalla filiera stessa: i visitatori di Filo sono infatti gli espositori di Milano Unica ed è quindi inevitabile che le due fiere condividano principi e obiettivi. Il primo è senz’altro la sostenibilità, ricercata e sostenuta da entrambe in un’ottica di filiera, tanto che Filo porta a Milano Unica solo prodotti che aderiscono al nostro progetto FiloFlow. A ciò si aggiunge l’attenzione condivisa alla formazione delle varie figure professionali necessarie all’industria tessile, di oggi e di domani. Ultimo, ma non per questo meno importante è l’approccio a quelle che un tempo si definivano “tendenze” che rende oggi ancora più vicini i due saloni: non a caso lo spazio riservato a Filo è all’interno dell’area denominata “MU Seasonless” e non a caso Filo da tempo ha superato il concetto di stagionalità delle sue proposte stilistiche, concentrandosi invece sul prodotto e sulle lavorazioni, in “Dialoghi Creativi” sempre condivisi con le aziende”.