Pollone, viaggio nella storia con l’autore Guido Donati

Dopo la recente presentazione della sua opera al Salone del libro di Torino, presso lo stand dell'Editore “Araba Fenice”, lo scrittore biellese Guido Donati sarà presente a Pollone, nella serata di venerdì 8 luglio, in piazza Delleani, a partire dalle 21.



“Di lui… solo più una medaglia?”, questo il nome dell’opera, narra la storia di una famagli alla ricerca di un lontano parente che non ha mai fatto ritorno dalla Seconda Guerra Mondiale. L’evento, organizzato dalla biblioteca Benedetto Croce, la Pro Loco e il Comune di Pollone, è aperto a tutti e, in caso di maltempo, si svolgerà al centro polifunzionale Adriano Fenoglio. Per informazioni: 338.3405246.