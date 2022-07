Lo StreetArt RivaFestival si conferma un grande successo, stasera gran finale con Ratataplan FOTO e VIDEO

Lo StreetArt RivaFestival si conferma un autentico successo: dopo due edizioni contrassegnate dall’emergenza Covid, tantissimi biellesi hanno raggiunto il quartiere di Riva per assistere ai tanti spettacoli in programma.

Nella giornata di ieri, sabato 2 luglio, tante le performance apprezzate, come la prova di BiellaDanza – Opificiodellarte, andata in scena in via Italia. In Piazza San Giovanni, invece, i Mesonyk hanno entusiasmato le giovani generazioni mentre i più piccoli sono rimasti a bocca aperta con lo spettacolo di bolle di Francesca Manfredi. Infine, il teatro di strada è stato l’assoluto protagonista della serata (con eventi curati da Asola di Govi, Il Tiglio e Circo Puntino), con equilibrismi estremi su monocicli altissimi con tre ruote, giocoleria con fuoco, acrobatica bendata e ruota tedesca.

Stasera, 3 luglio, gran finale con il circo contemporaneo proposto dal Festival Ratataplan di Lessona: nel rione di Biella è attesa l’esibizione di di Alessandro Mosca Balma finalista della trasmissione televisiva di Mediaset Tu Si QueVales, con la sua imperdibile performance di AcroPole; seguirà la superstar Alessandro Maida, uno degli artisti più rappresentativi del panorama italiano, che porterà a Biella la sua produzione dal titolo SIC TRANSIT: una cerimonia sacra di circo profano.