Momenti di preoccupazione nel tardo pomeriggio di oggi, 3 luglio, a Piedicavallo. Stando alle prime informazioni raccolte, un uomo avrebbe accusato un malore per cause da accertare.

Sul posto si è portato l’elisoccorso con a bordo un tecnico del Soccorso Alpino: in breve tempo, il personale preposto ha caricato a bordo il malcapitato in direzione dell’ospedale per gli accertamenti del caso. Non si conoscono, al momento, le sue condizioni di salute.