Sterpaglie a fuoco a Sostegno, passanti chiamano i Vigili del Fuoco

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 3 luglio, per un incendio di sterpaglie a Sostegno. A lanciare l’allarme alcuni passanti, preoccupati dalla presenza delle fiamme. La squadra di Ponzone è giunta velocemente sul posto e ha posto fine al rogo; in seguito, è stata messa in sicurezza l’area interessata.