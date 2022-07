Biella: Capottati sulla strada per Oropa. Due giovani in ospedale - Foto Benedetti per newsbiella.it

Gli agenti della Polizia di Stato stanno effettuando in questo momento, all'1.00 di oggi 3 luglio, i rilievi dell'incidente accaduto poco meno di un'ora fa sulla strada per Oropa.

All'arrivo dei soccorsi l'auto interessata si presentava ribaltata con due giovani occupanti, che pare non versassero in condizioni critiche, presi poi in carico dai sanitari del 118 per il ricovero in ospedale e gli accertamenti sulle condizioni fisiche.

I Vigili del Fuoco si stanno occupando della messa in sicurezza del luogo.