Gli Autogol protagonisti a Vigliano Biellese con sketch sul mondo del pallone FOTO e VIDEO

Famiglie e tantissimi giovani hanno raggiunto Vigliano Biellese nella serata di ieri, 2 luglio, per Gli Autogol, il trio comico noto sul web per le sue parodie ed imitazioni di personaggi legati al mondo dello sport e del calcio. Molto apprezzati gli sketch condivisi con il pubblico sul palco di piazza Martiri.

L’evento è inserito nella rassegna curata da ViVigliano per la stagione estiva. Oggi, invece, si svolgeranno i tornei di calcio balilla e ping-pong a partire dalle 14.30, sempre in piazza. In serata, musica dal vivo.