Alpini sfilano per Candelo, onore ai Caduti (foto di D. Finatti per newsbiella.it)

Ieri sera, 2 luglio, si è tenuta la sfilata degli Alpini, con vessilli e gagliardetti, fino al monumento dei Caduti, con onori e deposizione della corona d’alloro. Un momento istituzione dedicato ai giochi del centenario della sezione ANA di Biella, di scena a Candelo. Successivamente, al Polivalente del paese, si è svolta la cena finale con la banda musicale: in tale occasione, il sindaco Paolo Gelone ha ricevuto dalle penne nere una maglietta speciale (subito indossata) e una riproduzione in scala del monumento alpino dell’artista locale Paolo Barichello.

Il primo cittadino ha poi consegnato un quadro raffigurante una stampa del Ricetto al presidente della sezione di Biella Marco Fulcheri. Infine, Barichello ha raccontato come, da un semplice gesto (l’omaggio di un piccolo sacchetto di castagne da parte degli Alpini), è venuta l’idea di creare la famosa scultura in metallo a forma di penna, poi esposta a Rimini, in occasione dell’adunata nazionale.