Valle San Nicolao, emergenza cinghiali: c'è l’ordinanza di cattura e abbattimento

Sembra non fermarsi il problema della proliferazione dei cinghiali, tant’è che si è reso necessario salvaguardare l’incolumità dei cittadini e del suolo pubblico. Queste le ragioni alla base dell’ordinanza emessa dal sindaco di Valle San Nicolao, Marica Elena Cerrone, in data martedì 28 giugno.



Nel centro abitato e nei suoi dintorni viene quindi avviata l’operazione di cattura e abbattimento dell’animale, la quale è stata affidata alla Polizia Provinciale di Biella: “La popolazione di cinghiali è aumenta in maniera considerevole rispetto allo scorso anno – spiega Cerrone – e siamo arrivati al punto che molti se li ritrovano in giardino. Rispetto agli anni passati sono sparsi in tutto il paese e sovente con i cuccioli, il che li rende pericolosi e capaci di attaccare qualcuno”.