Estate 2022, aperture e appuntamenti dei rifugi Cai: Coda, Rivetti, Quintino Sella e Vittorio Sella, FOTO

Questo il riepilogo delle aperture dell'Estate 2022 dei quattro rifugi della Sezione di Biella del Cai.

RIFUGIO DELFO E AGOSTINO CODA (m 2280 s.l.m.) Località Carisey

Apertura: Da Venerdì 1° luglio fino al 4 settembre aperto tutti i giorni. Dal 4 settembre al 24 settembre aperto nei weekend. Il 23 luglio la tradizionale Festa di apertura con la S. Messa alle 11,30 e il Coro della Genzianella. A seguire il pranzo. Nei giorni 12, 13 e 14 settembre passaggio del Tor des Geants® posti da dormire riservati ai concorrenti. Aperti per la ristorazione.

RIFUGIO ALFREDO RIVETTI (m 2150 s.l.m.) Alla Mologna Grande

Apertura: Dal 2 giugno fino al 24 settembre tutti i giorni.

RIFUGIO QUINTINO SELLA (m 3583 s.l.m.) Al Felik versante italiano del massiccio del Monte Rosa

Apertura: Dal 14 giugno al 18 settembre tutti i giorni. Gli impianti di risalita a fune chiuderanno il 6 settembre ma è possibile con un servizio di fuoristrada salire fino al Colle della Bettaforca

RIFUGIO VITTORIO SELLA (m 2588 s.l.m.) Alpe Lauson Parco Nazionale Gran Paradiso

Apertura: Dal 1° giugno a domenica 25 settembre Se le condizioni lo consentiranno aperture solo nei weekend del mese di ottobre. Domenica 31 luglio la Festa dei 100 anni del rifugio inaugurato nel 1922. Domenica 25 settembre 7ª edizione della cronoscalata da Valnontey (1666 m) al rifugio Vittorio Sella (2588 m) – Memorial Pierino Borettaz – Elmo Glarey – Sergio Sesone..Gara podistica non competitiva con partenza in linea. Premi speciali e Trofeo Memorial più premi di partecipazione per tutti i concorrenti. Pranzo per atleti e accompagnatori presso il rifugio.