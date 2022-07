Pella: "Garantita leale collaborazione interistituzionale con acquisizione intesa Regione interessata da rigassificatori"

Con l'approvazione di un emendamento a mia prima firma al Dl Aiuti, garantiamo il rispetto della leale collaborazione fra i livelli di governo, confermando che nella procedura relativa alle autorizzazioni per gli impianti di rigassificazione non si possa prescindere dall'intesa con la Regione interessata. Una norma rafforzativa emersa da un confronto con i Presidenti di Regione, la cui sollecitazione ho voluto raccogliere e portare a compimento nello spirito di una reciproca cooperazione tra articolazioni dello Stato.

Come il Presidente Berlusconi in ogni occasione non manca di ribadire e di raccomandare a tutti noi di Forza Italia, la collaborazione interistituzionale é un elemento essenziale per la messa a terra delle misure previste in maniera organica ed efficace.