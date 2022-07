Pd Biella, criticità e opportunità in tema di welfare e sanità

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Rita De Lima referente del tavolo Welfare e Sanità Pd Biellese e Greta Cogotti referente del tavolo diritti PD biellese.

Il tavolo welfare e sanità del PD Biellese parte dal presupposto che, per il benessere delle persone ,occorra riunire welfare e sanità oltre a mantenerli pubblici per poter garantire una migliore presa in carico della persone nella loro interezza Riteniamo che sia stato fatto un grave errore nel passato di convertire in azienda l'attività sanitaria. L'azienda, come dice il nome, deve tenere in considerazione il reddito e la spesa mentre ,secondo noi ,bisogna tenere insieme le esigenze ed i bisogni di salute di una popolazione e di un territorio.

In questo percorso abbiamo elaborato progetti che vedono il coinvolgimento dei comuni, dei consorzi, del socio sanitario per ripensare ai bisogni e ai servizi di un territorio come il nostro che invecchia e che è dislocato in aree spesso difficilmente raggiungibili.

Sicuramente c'è necessità di un lavoro di riflessione e di programmazione di attività territoriali che vedano tutti coinvolti, compreso il volontariato e le associazioni che svolgono un grande lavoro di collegamento e di servizio, ma in collaborazione e non come viene fatto oggi in sostituzione.

Siamo stati promotori di svariati incontri con il regionale e il nazionale, con i circoli e ,in questi ultimi mesi , abbiamo svolto un capillare lavoro di ascolto delle persone andando a volantinare nelle piazze , raccogliendo cosi numerose testimonianze delle persone che si scontrano con la realtà, i rinvii, le lungaggini burocratiche .

Il tema, per noi, è ascoltare, raccogliere i dati ed interrogare l'amministrazione Regionale e locale su quali siano le soluzioni. L'Asl spesso ha risposto pubblicamente ai nostri articoli dicendo che spaventiamo le persone dimenticando che ognuno di noi vive sulla propria pelle queste difficoltà .

Problemi gravi che permangono nel tempo: Medici oltre alla carenza, ai bandi che vanno deserti, si aggiunge il tema legato ai trasferimento per avvicinarsi alle famiglie, per posti migliorativi, per stipendi più buoni, per possibilità di avanzamento di carriera ma anche per ingerenze , pressioni , non riconoscimenti di meriti, che non aiutano a migliorare il clima di rapporti e collaborazioni.

In ogni scheda raccolta, con ogni chiacchierata fatta il quadro che ne esce è preoccupante: liste attesa infinite, che paradossalmente oggi varrebbe la pena di azzerare perchè la maggioranza delle persone quando potranno finalmente accedere alle prestazioni dovranno ricominciare da capo per rifare esami troppo vecchi; Intasamento dei centralini perchè le persone, ovviamente, continuano a telefonare per richiedere le date degli esami, perchè non ricevono risposte adeguate questa organizzazione non funziona il risultato ottenuto è duplice lo scoraggiamento, o l'arrabbiatura; agende che non vengono aperte per programmare visite per non dover dichiarare che la lista di attesa è più grande di quanto già non sia. In grave sofferenza la cardiologia dove le persone restano ricoverate in attesa di poter effettuare un esame; Pronto soccorso sempre in affanno.

Qualche buona notizia? In questo periodo abbiamo assistito alla lodevole iniziativa dell'Asl di assumere nuovo personale, di provare a potenziare i servizi, il lavoro è lungo ma sembra iniziare.