Dopo lo stop per il Covid nel 2020 e un'edizione "limitata" nel 2021, quest'anno torna StreetArt RivaFestival come da tradizione: artisti in piazza tra musica e divertimento. Soddisfatti per la prima serata di ieri venerdì 1 luglio gli organizzatori.

"Siamo tornati alla grande con tre serate - spiega Paolo Robazza - , e abbiamo anche alzato di molto il livello degli artisti di strada".

