Dove si balla? Al Disco Village del Lessona Summer Festival FOTO e VIDEO

Una folla festante si è riversata a Lessona dove persone di ogni età hanno mostrato tutta la voglia di tornare ad incontrarsi e divertirsi. La musica del dj LUKAS ha scaldato la pista, in attesa dell'arrivo dell'ospite della serata lo svedese Michael Feiner, noto per aver prodotto e cantato molte grandi hit house. Sua è la voce nella famosissima "Together" con Axwell & Sebastian Ingrosso ed in altre collaborazioni con Stefan Dabruck e Eddie Thoneick per citarne alcune.

Guarda il video della prima serata:

https://www.facebook.com/www.newsbiella.it/videos/1098700427669167

Questa sera, 2 luglio, in scena TOUCH DOWN nato ad Ibiza da un'idea di Ale Zuber. Nonostante le influenze delle Isole Baleari, il concept si basa su uno stile Urban ed Hip Hop tipico della cultura americana.

Tra il 2005 e il 2018 Touch Down entra nei migliori Top club italiani, trasportando il pubblico con sonorità nuove e aggressive, in un viaggio unico, carico di emozioni e divertimento.