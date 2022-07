Ancora pochi posti disponibili per il terzo appuntamento di “Un giorno al Museo”, l’attività estiva del Museo del Territorio Biellese riservato ai bambini dai 7 agli 11 anni. Dalle ore 9.00 alle 16.30, a partire da martedì 21 giugno sono previste sei giornate intere da trascorrere insieme a delle vere archeologhe e storiche dell’arte.

C’ERA UNA VOLTA IL MARE

Viaggio nel Biellese di 3 milioni di anni fa Avreste mai creduto che il nostro territorio, 3 milioni di anni fa, fosse sott’acqua? Avreste mai immaginato di poter nuotare tra razze, balene e… squali? Scopriremo insieme da chi era abitato questo misterioso mare. Cosa faremo? In un piccolo teatrino verrà raccontata l’antica storia del nostro mare. Poi imprimeremo le impronte di foglie e conchiglie sul gesso, per comprendere come i fossili possano diventare tatuaggi in grado di resistere a un tempo lunghissimo come 3 milioni di anni. Nel pomeriggio scenderemo nelle profondità oceaniche a scovare i grandi animali marini e li useremo come modelli per realizzare una balena o uno squalo pop-up. Il pranzo compreso nel prezzo sarà a cura della Caffetteria del Chiostro di San Sebastiano.

LE ALTRE GIORNATE Luglio: martedì 19 (ancora pochi posti disponibili) Agosto: martedì 30 Settembre: martedì 6 Tariffa: 10,00 € a persona, compreso il pranzo. Prenotazione obbligatoria entro domenica 10 luglio. Numero massimo partecipanti per giornata: 15. L’attività verrà attivata con minimo 5 iscritti e si svolgerà anche in caso di maltempo.

Info al numero 015-2529345 oppure scrivendo a: museo@comune.biella.it