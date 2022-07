Biella, StreetArt RivaFestival: 2 e 3 luglio tra performance, musica e streetfood, FOTO

Dopo la scoppiettante serata di ieri, venerdì 1 luglio, ci aspettano altre due giornate di StreetArt RivaFestival. Leggi anche 3 serate, 22 performance, 11 compagnie di arte di strada: torna lo Street Art Riva Festival

Nel pomeriggio di oggi, sabato 2 luglio, troverete in Via Italia le performance in urbana a partire dalle ore 16.00 con partenza da Via Italia angolo Viale Matteotti, a cura di BIELLADANZA - Opificiodellarte.

L’area streetfood di Piazza del Monte aprirà alle ore 19.00 e vi ricordiamo che sarà attiva anche domenica sera!

In Piazza San Giovanni Bosco: troverete i MESONYX, band formata da giovani biellesi vincitori della call #BIOnStage (progetto che vuole supportare i giovani artisti che ancora non sono entrati nei circuiti performativi tradizionali). Tra i vari brani verrà proposto anche il loro inedito “Look at your self” che rappresenta una bella fotografia della realtà giovanile.

Nella stessa piazza sarà presente Francesca Manfredi che con il suo spettacolo FraMilleBolle che lascerà grandi e piccini a bocca aperta.

In Piazza Del Monte avremo due performance teatrali dell’associazione l’Asola di Govi e Il Tiglio. Entrambe le associazioni fanno parte della Rete Piemontese Teatro e Diversità TRAME, nata nel 2008 che si pone come obiettivo quello di promuovere il teatro come strumento di empowerment e di inclusione.

A seguire un grandissimo spettacolo di Teatro di Strada a cura della compagnia Circo Puntino. Il loro show ha un ritmo altissimo e potrete assistere ad equilibrismi estremi su monocicli altissimi con tre ruote, giocoleria con fuoco, acrobatica bendata e ruota tedesca!

Domenica 3 luglio concludiamo in bellezza continuando a collaborare con il Festival Ratataplan di Lessona (che quest’anno verrà proposto nelle date del 22 23 24 luglio) .dalle 10.00 per tutta la giornata giochi di ruolo cura del Il Folletto e Il Dado Giallo La serata verrà aperta alle 21.30 dall’esibizione di Alessandro Mosca Balma finalista della trasmissione televisiva di Mediaset Tu Si QueVales, con la sua imperdibile performance di AcroPole.

Superstar della serata sarà ALESSANDRO MAIDA, uno degli artisti più rappresentativi del circocontemporaneo italiano che porterà a Biella la sua produzione dal titolo SIC TRANSIT: unacerimonia sacra di circo profano. Siamo molto contenti di essere riusciti ad ingaggiare Alessandro poiché il suo spessore artistico sarà assolutamente percepito dall’intero pubblico.

Vi aspettiamo allo StreetArt RivaFestival e ricorda: tre serate con artisti sempre differenti, tutti gli spettacoli sono gratuiti e in caso di pioggia tutti gli show verranno proposti all'interno della palestra San Giovanni Bosco (San Cassiano) ingresso da Via Galileo Galilei.

