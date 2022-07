Storie di Piazza, doppia data il 9 e il 10 luglio a Cavaglià e a Ronco

Doppia data per Storie di Piazza il 9 e 10 luglio: un mercato del ‘900 a Cavaglià, il 9 alle 21, e un concerto di Simona Colonna il 10 a Ronco Biellese alle h. 17.

Ritornano dunque i Mercati del 900 e il primo della serie estiva sarà a Cavaglià nella splendida cornice della Villa settecentesca appena parzialmente riaperta grazie alla cura dell’amministrazione comunale: Villa Salino.

L’evento è inserito nel programma Storie Biellesi 2022 gode del contributo del Comune di Cavaglià, delle Fondazioni CR Biella e CR Torino, il patrocinio della Provincia di Biella, ATL. La partecipazione è ad offerta libera.

E’ prevista una degustazione vini a cura della Cantina sociale della Serra.

E’ necessario prenotare per le diverse partenze a partire dalle h. 20.00 ogni mezz’ora-40 minuti circa, con il pubblico che verrà diviso in gruppi e assisterà all’azione narrativa dei mercanti che interpreteranno le storie e i canti di un’epoca degli anni 40-50.

I testi sono di Renato D’Urtica e Manuela Tamietti. I costumi di Laura Rossi e gli oggetti di scena di Franco Marassi. La regia è di Manuela Tamietti.

Obbligo di prenotazione al Comune, per permettere la divisione in gruppi e il percorso nella Villa: 347 7807689

Il 10 luglio invece Simona Colonna presenterà alla Fornace di Ronco Biellese, grazie al contributo del Comune di Ronco e all’appoggio della Pro Loco, un concerto per voce e violoncello tratto dal suo ultimo album: Curima, Curima, concerto per voce, anima e violoncello.

Simona è in tour per l’Italia con la sua equipe proveniente da Parma, Sonorik Causa il cui leader è STEFANO MELONE - Musicista, produttore artistico e ingegnere del suono, vanta un curriculum notevole, a fianco dell'attività artistica si occupa di tecnologie e supporti informatici soprattutto in ambito musicale e teatrale. Collabora come musicista, arrangiatore, produttore e compositore con Edoardo Bennato, Ivano Fossati (ininterrottamente per 14 anni), passando per artisti come Fabrizio De Andrè, Cristiano De Andrè, Tosca, Pierangelo Bertoli, Noa e tanti altri.

Prenotazioni consigliate in Comune 015-461089 interno 1. A seguire cena con la Pro Loco di Ronco.