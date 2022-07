“Nuvolosa Summer Kids” a Biella, a lezione di manga

Nuovo appuntamento oggi 2 luglio a Biella a “Nuvolosa Summer Kids” con il laboratorio a tema manga, dalle ore 10 alle 11:15 e dalle 11:30 alle 12:45. Daniele Statella, disegnatore e fumettista italiano, per l'occasione direttore artistico del Festival Nuvolosa: "Questo è il secondo appuntamento - spiega - . L'altra volta abbiamo parlato di fumetti Disney, mentre questa volta di come si caratterizzano i personaggi manga che sono molto amati dai ragazzi più giovani. Come me oggi Federica Di Meo, fumettista, una delle poche donne italiane che disegnano manga".

L’appuntamento successivo sarà invece venerdì 8 luglio con il ritorno del laboratorio Disney, dalle ore 16 alle 17:15 e dalle 17:30 alle 18:45. Infine, concluderà la serie di workshop il terzo laboratorio Disney di sabato 16 luglio, dalle ore 10 alle 11:15 e dalle ore 11:30 alle 12:45. Ad ospitarli sarà il centro commerciale "I Giardini".

I laboratori sono gratuiti è sarà possibile iscriversi entro le 14 del giorno precedente alla data scelta tramite il sito di informagiovani https://www.informagiovanibiella.it/ o chiamando il numero 015.3507380.

Fino al 31 luglio, presso la galleria del centro commerciale “I Giardini” verranno esposti i fumetti dei primi 3 classificati delle quattro edizioni del premio Nuvolosa.