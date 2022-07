A Oropa "Le pieghe dell'anima", la personale di Daniele Basso, FOTO

Inaugurata oggi sabato 2 luglio la personale dell'artista biellese Daniele Basso a Oropa.

Dal 2 luglio al 18 settembre 2022, i visitatori troveranno nove opere. All’entrata del Santuario, posizionato nel piazzale inferiore, il visitatore viene accolto da Boogyeman (la paura) che viene affrontata da Ikaros (il coraggio e l’aspirazione al volo) posizionata a sua volta nel piazzale antistante alla Basilica Superiore. Il cuore del Santuario, la Basilica Antica, ospita sull’altare del sacello la statua blu del Cristo Ritorto il cui intenso colore blu spinge il pubblico a un’interrogazione sulla fede. Sotto al colonnato, verso la pianura, il falco Achill costituisce un omaggio alla montagna. Nella Biblioteca, le opere Frame, volutamente incompiute, entrano in relazione con chi le osserva obbligandolo a un processo di astrazione e fantasia creativa per un completamento formale. Proseguendo nelle stanze reali del Museo dei tesori l’opera Re Leone esprime regalità, dignità, potere. Nella manica di Sant’Eusebio, antistante la Basilica Antica, l’opera Blue Vierge reinterpreta in chiave contemporanea l’ex-voto per esprimere il sentimento potente della riconoscenza.