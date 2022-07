Occhieppo Inferiore, scontro auto moto, sul posto la Polizia Locale per la viabilità

Incidente nella mattina di oggi sabato 2 luglio intorno alle 12 a Occhieppo Inferiore in via Papa Giovanni XXIII.

A restare coinvolti un'automobile e una moto che, dopo l'urto, ha finito la sua corsa contro la casetta dell'acqua lungo la via. Il conducente, ferito, è stato portato in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso.

La Polizia Locale di Occhieppo si è occupata dei rilievi, degli accertamenti della dinamica e delle responsabilità.

Sul posto anche una pattuglia di Carabinieri.