Ne sono già capitati diversi di incidenti in questo punto della Biella Oropa a bici, auto e moto, e oggi sabato 2 luglio è di nuovo successo. Per cause ancora da accertare, una moto, scendendo da Oropa è finita dentro a un fosso, sempre nella stessa curva, con la pendenza molto strana e senza ripari, appena sopra Favaro.

Sul posto, allertati dal 112, il 118 e la Polizia Locale per i rilievi di rito.