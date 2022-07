Previsioni meteo: fine settimana con sole e caldo estivo ma senza eccessi

Cessati gli effetti della linea di instabilità temporalesca transitata nella serata di giovedì, torna a rinforzarsi un promontorio di alta pressione dal Nord Africa nel fine settimana, garantendo condizioni in gran parte soleggiate con caldo in aumento. Tra lunedì e martedì infiltrazioni di aria più umida legate a una depressione sul Nord Europa attiveranno alcuni temporali pomeridiani tra le valli alpine e le vicine pianure.

Oggi sabato 2 luglio: Cielo: soleggiato con sviluppo di cumuli in montagna, specie su pendii e cime lungo i tratti di media e bassa valle piemontesi e della Valle d'Aosta orientale. Precipitazioni: generalmente assenti o un isolato rovescio pomeridiano sugli alti pendii montani del Canavese, Sesia e Ossola. Quota neve sui3800 metri. Temperature: minime stazionarie (17/20 C in pianura e bassa collina;12/17 C tra 500 e 1000 metri; 10/13 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in aumento (29/33 C in pianura e bassa collina; 24/29 C tra 500 e 1000 metri; 20/24 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 46000-4800 metri nelle ore centrali.

Domani, domenica 3 luglio: Cielo: soleggiato al mattino; nel pomeriggio sviluppo di cumuli in montagna, più accentuato tra le valli del Monviso, Torinese, Valle d' Aosta orientale, Sesia e Ossola e verso fine pomeriggio banchi nuvolosi irregolari fin verso le pianure. Precipitazioni: nel pomeriggio qualche rovescio o temporale entro le valli del Monviso, Torinese, Valle d'Aosta orientale, Sesia e Ossola, tendenti a interessare localmente i fondovalle e i vicini settori pedemontani e la zona del Lago Maggiore. Quota neve sui 3800 metri. Temperature: minime in aumento (17/21 C in pianura e bassa collina;14/19 C tra 500 e 1000 metri; 11/14 C tra 1000 e 1500 metri). Massime in aumento (31/35 C in pianura e bassa collina; 26/31 C tra 500 e 1000metri; 22/26 C tra 1000 e 1500 metri). Zero gradi a 4500 metri nelle ore centrali