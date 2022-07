Saldi estivi: al via da oggi. Come fare acquisti in sicurezza

Finalmente è arrivata la stagione dei saldi estivi, tanto aspettata dagli amanti dello shopping. In Piemonte i saldi inizieranno oggi, 2 luglio, come in quasi tutte le regioni italiane, fatta eccezione per la Sicilia che ha iniziato ieri, il 1° luglio, e dureranno 8 settimane. A Biella grazie ad Ascom e a Confesercenti tornano anche i saldi in notturna, a "Shopping sotto le stelle" con musica e momenti di giochi per i più piccoli, nei fine settimana.