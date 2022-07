Biella, un lettore: "A quando l'asfaltatura di viale Macallè?"

Gent. Direttore volevo sapere se per caso avete idea o sentito dire di quando hanno intenzione di rifare l'asfalto in via Macallè. In quel punto della città è oramai peggio che scendere con il toboga dalla montagna, però per nulla togliere agli abitanti di via Asmara li è stata asfaltata, ma quante auto transiteranno in quella via? Sicuramente molte ma molte meno che dalla via Macallè. Mah... Vedremo.