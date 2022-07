Kart, a Cremona successi anche per Leonardo de Grandi, FOTO

Ottava gara di campionato kartsport circuit in quel di Cremona, svoltasi domenica 26 giugno, per il piccolo portacolori della scuderia biellese Rally & co. Leonardo De Grandi. Quinto posto in griglia di partenza e terza posizione in gara 1 con la chicca del giro più veloce e la prima posizione di classe.



Nella gara finale Leonardo arriva 5° (2^ di classe) a causa di un contatto e conseguente fuori pista avuto al primo giro con un avversario che ha costretto il biellese a sfoderare una impegnativa rimonta dalla nona posizione.