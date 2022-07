Il tapis roulant è un attrezzo per l’allenamento che permette di camminare o correre, comodamente in casa.

Ne esistono svariati modelli: in questo articolo andremo a stilare una classifica dei migliori tapis roulant elettrici da casa, per vedere quale sia l'attrezzo più adatto alle nostre esigenze, e ad analizzare le caratteristiche principali dei più famosi tappeti per l'allenamento attualmente in commercio. I migliori modelli di tapis roulant acquistabili da Amazon li puoi consultare sul portale più fornito d’Italia https://toptapisroulant.it



Miglior tapis roulant elettrico da casa, quale scegliere?



Il tapis roulant è un attrezzo studiato appositamente per correre o camminare, in casa, senza dover necessariamente uscire per svolgere il proprio allenamento cardio.

Vengono commercializzati in diverse tipologie e la differenza principale è tra tappeti elettrici e tappeti magnetici: quelli elettrici (alimentati per mezzo di un motore elettrico, appunto) e quelli magnetici, in cui il nastro scorre sfruttando la forza della resistenza magnetica.



I tapis roulant alimentati a motore elettrico, in particolare, sono considerati più professionali e vengono utilizzati all'interno delle palestre, anche dalle grandi società sportive ufficiali.



Vediamo alcuni esempi dei migliori tappeti elettrici da casa.



Tapis roulant elettrico YM:

Il primo posto spetta al tapis roulant elettrico di YM.

Attrezzo pieghevole e compatto, in grado di occupare una quantità di spazio estremamente ridotta. Semplice da utilizzare, è dotato di tutte le opzioni in grado di rendere la nostra esperienza di allenamento, quanto più realistica possibile: le quattro velocità disponibili, i dodici programmi preimpostati che simulano altrettanti substrati ed, infine, la possibilità di sfruttare tre diverse inclinazioni, fanno di questo tapis roulant uno dei più apprezzati e venduti sul mercato.

Grazie all'app dedicata si ha la possibilità di controllare il tappeto a distanza ed, inoltre, è dotato di display LCD e di supporti per le bevande. L'unico neo riguardante il tapis roulant elettrico di Ym riguarda le dimensioni della pedana, che risulta essere leggermente stretta per le persone alte.

Tapis roulant elettrico ISE:

Tappeto molto compatto e silenzioso, dotato di uno display a LED sul quale è possibile visualizzare tutti i parametri riguardanti la sessione di allenamento come, per esempio, le calorie bruciate, la distanza percorsa e la durata. Dispone, inoltre, di quattro programmi pre-impostati. Monta un corrimano antiscivolo su una struttura realizzata in acciaio. Poco adatto alla corsa, viene utilizzato soprattutto per le camminate leggere (ideale per le persone anziane).

Tapis roulant elettrico Diadora Fitness Star 2000:

Considerato uno dei migliori tappeti elettrici reperibili attualmente sul mercato, è modello pensato appositamente per chi è agli inizi con questo tipo di sessioni di allenamento. Dà la possibilità di scegliere tra due diverse inclinazioni del piano di corsa e soprattutto, grazie ai 18 programmi di allenamento preimpostati, di scegliere la modalità che maggiormente si addice alle nostre esigenze. Ha un display LCD retroilluminato, dove poter visualizzare il tutto. Molto apprezzato per il fatto di essere poco ingombrante e per il suo rapporto qualità/prezzo. Presenta l'unica pecca di avere i comandi in una posizione leggermente scomoda da raggiungere.

Tapis roulant pieghevole Movi Fitness:

Il tapis roulant elettrico Movi Fitness sta riscuotendo un successo sempre crescente, tra gli appassionati del settore: la possibilità di essere piegato lo rende, infatti, un attrezzo estremamente comodo da riporre in casa. È dotato di sei velocità pre-impostate e di un display LCD per gestire tutte le funzioni. Adatto sia per la corsa che per la camminata (lenta o veloce), ha dalla sua il fatto di essere molto compatto, sia quando è aperto per l'allenamento, che quando è piegato. L'unica nota stonata del tapis roulant elettrico Movi Fitness è rappresentata dalle vibrazioni un po' troppo eccessive, che comunque possono essere ridotte posizionando l'attrezzo su un tappetino.

Tapis roulant Sportstech F10:

Attrezzo studiato appositamente per chi è alle prime armi con questo tipo di allenamento, pensato soprattutto per la camminata e per la corsa a bassa velocità. Prevede dodici diversi programmi di allenamento preimpostati, più un programma personalizzabile a seconda delle proprie esigenze personali. È dotato di display LCD e di due comodi supporti: uno per le bevande e l'altro per il tablet. Molto apprezzato per il suo rapporto qualità/prezzo e per il fatto di essere silenzioso e di piccole dimensioni.

Tapis roulant elettrico Homcom:

Tappeto elettrico dalla struttura molto robusta in acciaio, ideale per le persone con un peso corporeo considerevole, prevede ammortizzatori che ne riducono le vibrazioni. Essendo pieghevole, risulta essere molto comoda da riporre in casa, anche all'interno di sgabuzzini o ripostigli di piccole dimensioni.

È dotato di telecomando e pulsante di emergenza ed, inoltre, è molto semplice da montare. Anche il rapporto qualità/prezzo è ottimo, l'unico svantaggio è rappresentato dall'assenza di un misuratore di battiti cardiaci.

Tapis roulant Mobvoi Home:

Attrezzo costoso e professionale, costruito interamente in carbonio e quindi estremamente resistente e duraturo. Dotato di due pre-impostazioni, una per la corsa e l'altra per la camminata, permette di regolare la velocità a proprio piacimento. Risulta essere molto comodo grazie alla possibilità di ripiegarlo, una volta finito l'allenamento e alle sue dimensioni poco ingombranti. Dispone di telecomando, di schermo touch e di altoparlante Bluetooth, per ascoltare musica o podcast durante le sessioni di allenamento. È, inoltre, molto silenzioso e particolarmente potente.

Tapis roulant elettrico Homcom:

Studiato appositamente per la corsa leggera, dotato di tre programmi di allenamento preimpostati e della possibilità di regolare la velocità a proprio piacimento, fino ad un massimo di 10 Km/h. Lo schermo LCD, presente sul manubrio, permette di visualizzare il tempo, la velocità, la distanza percorsa e le calorie bruciate. Sono presenti, inoltre, due supporti per le bevande ed il pulsante per l'arresto di emergenza. Non monitora il battito cardiaco.

Tapis roulant Sportstech F37

Tappeto elettrico potente e silenzioso, studiato per chi ha la necessità di fare sessioni di allenamento che prevedano la corsa veloce (ovviamente, di conseguenza, è adatto anche per la camminata), è infatti dotato di una superficie di corsa molto vasta. La particolarità di questo attrezzo da palestra è il suo sistema di ammortizzatori a 8 zone, che permette di scongiurare il rischio di traumi alle giunture e alle articolazioni. Dà, inoltre, la possibilità, attraverso la console con schermo LCD da 7,5 pollici oppure mediante il tablet compatibile (con supporto incluso), di scegliere tra dodici programmi di allenamento e di regolare pendenza e velocità. Fa parte della fascia di prezzo alta.

Tapis roulant elettrico vidaXL:

tappeto elettrico appartenente alla fascia di prezzo bassa, adatto a chi non ha molte pretese, oppure a chi è un neofita nel mondo dell'allenamento cardio, e ha bisogno di un attrezzo funzionale e, allo stesso tempo, comodo da tenere in casa. Ideale per la camminata e la camminata veloce, questo tapis roulant risulta essere molto leggero e compatto.

Dotato di schermo LCD, mediante il quale visualizzare velocità, distanza e calorie bruciate. Essendo una versione basilare, acquistabile a cifre basse rispetto ai classici tappeti elettrici, il tapis roulant vidaXL non prevede nessun programma di allenamento e non ha la funzione di misurazione del battito cardiaco.

Quali sono le caratteristiche di un tapis roulant?



Di seguito le caratteristiche principali, di cui è bene tener conto, nella scelta del proprio tapis roulant elettrico.

Nello specifico:





Struttura: è bene verificare se la struttura del tappeto elettrico sia adeguata alle nostre esigenze: esistono, infatti, tapis roulant pensati per le persone più leggere ed altri, invece, più adatti a chi ha un peso corporeo notevole. Solitamente la capacità di carico dei comuni tapis roulant varia da circa 100 kg a circa 150 g.

Un altro elemento da valutare, per quanto riguarda la struttura di un tappeto, è la presenza di ammortizzatori singoli (o di sistemi di ammortizzazione più complessi), necessari per attutire le vibrazioni e svolgere le proprie sessioni di allenamento quanto più comodamente possibile (solitamente, maggiore è lo spessore del nastro, maggiore sarà anche la sua capacità di ammortizzare i colpi).

Infine, anche la silenziosità dell'attrezzo (che varia in base al motore, al sistema di scorrimento del nastro trasportatore e agli ammortizzatori presenti) deve, inoltre, incidere sulla nostra scelta.





Preset e programmi: i programmi pre-impostati rappresentano una soluzione efficace per svolgere sessioni di allenamento produttive. Bisogna quindi verificare se il tappeto in questione sia dotato di possibilità di regolare i parametri: soprattutto velocità, durata, livelli di resistenza e pendenza. Un'altra caratteristica che può risultare molto utile è la capacita di un tapis roulant di misurare frequenza e battito cardiaco.





Materiale: il materiale di costruzione influisce sulla robustezza del nostro tapis roulant e, per questo, è bene scegliere sempre tappeti con una struttura robusta e resistente. Solitamente vengono realizzati in acciaio ma, per quanto riguarda quelli più professionali, la struttura può essere realizzata in carbonio, materiale estremamente solido e durevole. Anche il materiale di rivestimento dei manici è molto importante: manici imbottiti, antiscivolo e antisudore sono l'ideale per le nostre sessioni di allenamento.





Funzioni extra: infine è bene tener conto delle funzioni aggiuntive, diverse tra i vari modelli di tapis roulant elettrici. Queste possono essere: la presenza di uno schermo LCD, la capacità di monitorare frequenza, battito cardiaco e calorie bruciate, gli eventuali supporti per sostenere bibite o tablet, la possibilità di connessione (via Bluetooth oppure tramite porta USB) di dispositivi per la riproduzione musicale.





Prezzo: una volta valutate le caratteristiche elencate in precedenza, l'ultimo parametro di cui tener conto è rapporto qualità-prezzo dei vari tappeti elettrici di marche diverse.

È bene ribadire, comunque, che il prezzo deve influire in maniera minima sulla nostra scelta: il tapis roulant deve, prima di tutto, essere comodo, essere in grado di soddisfare le nostre esigenze ed essere adatto alla nostra struttura corporea.



Che motore deve avere un tapis roulant?



La potenza del motore dei tapis roulant elettrici viene misurata in cavalli motore, utilizzando la sigla inglese HP (Horse Power).

Esistono tappeti elettrici con diversa potenza: si va da quelli meno potenti con una potenza di 1/1,5 HP, alimentati a corrente continua, e quelli professionali che montano un motore con 8HP di potenza, a corrente alternata. C'è da dire, comunque, che questi ultimi trovano il loro utilizzo esclusivamente all'interno delle palestre, in quanto adatti ad essere utilizzati per molte ore di fila.



Larghezza del tapis roulant: ecco le dimensioni



Le dimensioni del tapis roulant sono un parametro fondamentale, che va ad incidere in maniera positiva o negativa, sulla praticità e sulla usabilità del nostro tapis roulant elettrico. Per chi ha bisogno di svolgere sessioni di allenamento di corsa veloce si consigliano tappeti con un ampia superficie (superiore a 40 x 50 cm) mentre, quelli di dimensioni più ridotte, risultano essere ideali per la camminata veloce o, al massimo, per la corsa leggera.

Anche le dimensioni totali dell'attrezzo sono importanti: quelli più piccoli e, casomai, pieghevoli sono più comodi da tenere in casa, rispetto ai tapis roulant di grandi dimensioni, utilizzati infatti quasi esclusivamente dalle palestre. La normativa europea, inoltre, ha stabilito che le dimensioni dei tapis roulant in commercio, non possono essere inferiori a 40 cm di larghezza.



Quanti cavalli deve avere un buon tapis roulant?



La potenza del motore è un parametro fondamentale, che bisogna sicuramente valutare per evitare di restare delusi dopo l'acquisto del nostro tapis roulant elettrico che deve garantire, infatti, che il nastro trasportatore risponda efficacemente all'attrito provocato dai passi.

La scelta del tappeto elettrico, quindi, deve essere fatta in base al nostro peso corporeo: per una persona che non supera gli 80 chilogrammi di peso, basterà una potenza motore di massimo 2,50HP mentre, per le persone che pesano più di 80 kg, risultano essere più adatti i tapis roulant superiori a 3,00Hp di potenza motore.

Tuttavia in ogni caso, la scelta di un motore più potente potrebbe rivelarsi comunque più adeguata, essendo esso più resistente e duraturo rispetto alle versioni più piccole.