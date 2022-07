Il "Giro della Serra di Amsap Biella", FOTO

È stata proprio una bella giornata” commenta Carlo Tarello, Presidente di AMSAP, il Club di Auto e Moto Storiche di Biella. “Una domenica serena, trascorsa in amicizia con le nostre macchine e le nostre moto”.

La "Sfilata di Auto d'Epoca "Giro della Serra" si è appena conclusa e a raccontare com’è andata è anche Alina Manachino, in passato esponente della Pro Loco di Cerrione e oggi Vicepresidente e Tesoriera di AMSAP.

“Siamo stati a Cerrione, ospiti della locale Pro Loco, in occasione della giornata conclusiva del IV "Palio delle Contrade" … in pratica il Palio dei Rioni del paese. Noi, con le nostre auto e le moto del MotoClub Perazzone, ci siamo ritrovati, al mattino, in Piazza Quintino Sella, a Vergnasco, e poi, dalle 10 alle 11, abbiamo fatto un breve giro per la Serra (Cerrione, Zimone, Bollengo, Zubiena e di nuovo Vergnasco) prima di tornare a Cerrione per la pausa pranzo e l’esposizione al pubblico di auto e moto”.

All’evento hanno preso parte una ventina di auto e una decina di moto. Fra le auto da segnalare una splendida Ferrari 250 Cabriolet, alcune Porsche (911, 996 e 924) e poi Lancia Delta e Fulvia, Alfa Romeo Spider, Sprint e GTV, una Fiat 850 Spider, una 1100/103 e ancora un paio di Mercedes Cabrio e una MG B.

Fra le moto una bellissima Gilera Saturno 500, una rara Moto Bartali, altre Moto Guzzi d’epoca e un’immancabile Piaggio Vespa 125.

“Sono appuntamenti molto rilassanti” ha concluso il Presidente AMSAP. “Siamo stati accolti benissimo, dalla Pro Loco (che ringraziamo) e dal pubblico. Che dire, un’esperienza sicuramente da ripetere!”.