I consigli di Newsbiella.it nel fine settimana 1-2-3 luglio

Venerdì 1:



• Valdengo, campo sportivo di via Libertà – open day della società sportiva Fulgor Ronco-Valdengo, verrà presentata la scuola calcio e l’offerta per la formazione calcistica. Dedicato ai bambini nati dal 2010 al 2017. Ore: 17:30.



• Biella, fondazione Pistoletto – apertura dell’evento artistico “Cittadellarte”. Ore: 18.



• Candelo, piazza Castello – corsa del centenario, parte dei festeggiamenti per i 100 anni della sezione Ana di Biella. Ore: 18:30.



• Lessona, area feste Palasport – Lessona Summer Festival, serata musicale. Dalle ore: 19. OSPITE DELLA PRIMA SERATA dell'1 LUGLIO SARA’ IL D.J. MICHAEL FEINER; Il programma



• Graglia, casolare Campra – 22esima edizione di “Vita d’Artista”, serate con conferenze e concerti. Ore: 21.



• Biella, chiesa Santissima Trinità – concerto per raccogliere fondi per il restauro dell’organo. Ore: 21.



• Vigliano, piazza Martiri – concerto tributo a Max Pezzali. Ore: 21.



• Biella, Riva – street art e shopping sotto le stelle. Ore: 21.



• Valdilana, località Mosso, cineteatro parrocchiale – Venerdì letterari. Ore: 21.



Sabato 2:



• Oropa, santuario – partenza della Gran Traversata del Biellese, manifestazione sportiva di podismo, MTB e trekking. Ore: 06.



• Vigliano, oratorio S. Maria - torneo di calcio tennis. Ore: 09.



• Biella, centro commerciale “I Giardini” – Nuvolosa, laboratorio di fumetto per bambini. Ore: 10.



• Pollone, piazza S. Rocco – cicloscalata “Alpi quota 100”. Ore: 13.



• Candelo, piazza Castello – gara MTB. Ore: 13.



• Rialmosso, piazza della chiesa – festeggiamenti per i 100 anni della sezione ANA di Biella. Ore: 15:30.



• Oropa, sala convegni del santuario – inaugurazione della mostra di Daniele Basso “Le pieghe dell’anima”. Ore: 17:30.



• Candelo, piazza Castello – sfilata degli Alpini al monumento ai Caduti. Ore: 18:30.



• Occhieppo Superiore, villa Mossa – musica in villa, concerto e dj. Ore: 19.



• Lessona, ancora Lessona Summer Festival dalle 19, in questa seconda serata TOUCH DOWN URBAN CULTURE PARTY. Il programma

• Vigliano, piazza Martiri – serata con il trio comico “Gli Autogol”. Ore: 21.



Domenica 3:



• Candelo, piazza Castello – marcia alpina. Ore: 07:30.



• Cossato, via Mazzini – esposizione vespe. Ore: 8-20.



• Coggiola, piazza di Zuccano – manifestazione podistica “Coggiola-Moglietti”. Ore: 08:30.



• Sala Biellse, sede Alpini – festeggiamenti per i 35 anni del gruppo Alpini. Ore: 10:30.



• Valdengo, municipio – trofeo Squillario, gara ciclistica. Ore: 11:15 (partenza).



• Cossato, mercato coperto – festa dei risotti, pranzo. Ore: 12.



• Vigliano, piazza Martiri – torneo di calcio balilla e ping-pong. Ore: 14:30.



• Caprile, giardino Belvedere – laboratorio per bambini e visita del giardino. Ore: 16.



• Benna, viale Viare Lunghe 5 – inaugurata cippo dedicata all’alpino Claudio Bona e fanfara a seguire. Ore: 17.

• Lessona Summer Festival, dalle 19, SPECIAL GUEST DJ - JACK MAZZONI il programma

• Andorno Micca, frazione Locato, via delle Scuole – camminata ludico motoria. Ore: 19.