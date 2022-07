Con grande entusiasmo BiellaDanza ritorna a risplendere nella sua sedicesima edizione

Appuntamento ormai consolidato e riconosciuto su scala nazionale, BiellaDanza quest’anno ha come focus il “ritrovarsi ed il riaprirsi” per condividere insieme la grande passione per l’arte della danza. "Dopo un periodo di restrizioni ed incertezze ci auguriamo che questa edizione segni il ritorno ad una normalità e che ci dia il coraggio di vivere in serenità tutti quei momenti che da ormai 16 anni costituiscono la nostra festa della danza!" afferma la direttrice artistica Claudia Squintone "La tradizionale formula dedicata alla formazione sul campo, che consentirà a bambini, ragazzi ed adulti di studiare con insegnanti di altissimo livello, verrà, come di consueto, arricchita da un corollario di eventi per il grande pubblico dove il linguaggio universale della danza sarà protagonista per una settimana densa di emozioni da condividere insieme."



La manifestazione avrà inizio sabato 2 luglio, alle ore 16.00, in Via Italia angolo Viale Matteotti con “In Urbana”. Alcuni luoghi del centro storico cittadino si trasformeranno in “palcoscenico” per giovani allievi danzatori. Le performance saranno un’occasione per portare la danza tra la gente, in luoghi non convenzionali, e valorizzare piazze ed angoli suggestivi di Biella, città ricca di spazi urbani che costituiscono vere e proprie scenografie a cielo aperto. Le iniziative proseguiranno domenica 3 luglio presso Il Chiostro di San Sebastiano (Via Q. Sella 54/b alle ore 18.30 (replica ore 19.45) con lo spettacolo “Buonsenso”.



I danzatori di Pratiche di Slancio (gruppo professionale e sostenuto dalla Fondazione CRB) interpretano una performance suddivisa in quattro quadri, dedicata alle eccellenze del nostro territorio (Barbera scarpe - Leat Eat Bi - Moda Sostenibile Cittadellarte - Cento Vigne), alla scoperta di idee innovative e sostenibili, generate da un grande impegno e senso di responsabilità. Le coreografie sono a cura di Federica Francese e Cristiana Valsesia. Da lunedì 4 a sabato 9 luglio, presso Opificiodellarte, si terrà lo stage BiellaDanza con lezioni non stop (dalle 9.00 alle 20.00) di danza classica, modern, contemporanea, hip hop tenuti da insegnanti ed artisti eccezionali (Andrea Piermattei, Daniela Chianini, Raffaele Irace, Fabio Crestale, Gianluca Falvo, Cristian Dattomo, Marco D’Avenia). Per il benessere del danzatore, oltre alle immancabili lezioni di riequilibrio posturale della Dott.ssa Annamaria Salzano, si aggiungono gli incontri di "Mindfulness e danza" tenuti dalla Dott.ssa Giovanna Fungi. Per i più piccoli (7/10 anni) la settimana è strutturata seguendo il format del campus estivo, con accoglienza dalle ore 8.00 ed uscita verso le ore 17.00.



I bambini potranno svolgere lezioni di danza classica, modern e riequilibrio posturale, che saranno a cura di Sabrina Colombo, Sonia De Cillis, Elisa Bizzarri, Marco D’Avenia, Marina Vinciguerra, Dott.ssa Annamaria Salzano. Sabato 10 luglio, alle ore 21.30, presso la meravigliosa cornice del Chiostro di San Sebastiano, si terrà lo spettacolo conclusivo di BiellaDanza “Giovani in Scena”, interpretato dagli allievi dello stage, per concludere con una bella festa questa meravigliosa settimana dedicata alla danza! BiellaDanza è realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e in collaborazione con la Città di Biella e inserito nel calendario di BiellaEstate 2022.