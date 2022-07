Biella: Arte al Centro 2022, l'inaugurazione, FOTO

Al via oggi venerdì 1 luglio la ventiquattresima edizione di Arte al Centro, la rassegna di mostre, incontri e seminari che raccontano pratiche artistiche di trasformazione dei contesti sociali in cui si sviluppano, realizzate da Cittadellarte e dalla sua rete internazionale.

In particolare, oggi sono state inaugurate la collettiva “QUATTRO PEZZI (NON TANTO) FACILI”, a cura di Giorgio Verzotti in collaborazione con Woolbridge Gallery; S+T+ARTS4Water - Mostra “Ricostruire relazioni con i sistemi fluviali”; “BIELLA CITTA’ ARCIPELAGO” e si è svolto PUBLIC! Convegno di Ricerca a cura di Accademia Unidee-Scuola di Arti Visive.

Leggi anche Biella: Arte al Centro 2022, di una trasformazione sociale responsabile