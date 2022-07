Lattiero-caseario, istituzioni e rappresentanti di filiera a confronto

Il Piemonte è la quarta regione per produzione di latte bovino, con oltre 1 milione di tonnellate di prodotto latte, pari al 9% di quello nazionale. Insieme al 46% della produzione della Lombardia, al 16% dell’Emilia Romagna, al 9% del Veneto, le quattro regioni rappresentano l’80% di prodotto latte bovino italiano.

Il settore lattiero caseario ricopre un ruolo rilevante nell’economia agricola piemontese e nazionale, e in questi anni sta attraversando criticità importanti: dalla crisi del prezzo del latte alla stalla si è passati all’attuale crisi dovuta ai costi di produzione per l’aumento dei prezzi energetici e dei mangimi zootecnici. Questi temi e le future politiche di sviluppo del settore saranno al centro della giornata di confronto tra le istituzioni e la filiera, organizzata dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Piemonte. venerdì 1* luglio al Centro Congressi di Alessandria.

“La Regione Piemonte intende portare l’attenzione sulla filiera lattiero casearia, affrontando le problematiche che investono il comparto in Piemonte e nelle altre regioni principali produttrici di latte italiano, insieme ai soggetti della filiera, dagli allevatori ai rappresentanti del mondo della trasformazione e della grande distribuzione - sottolinea l’assessore all'agricoltura e cibo della Regione Piemonte, Marco Protopapa – L’occasione per fare il punto sulle prospettive di sviluppo del lattiero caseario considerando che si stanno delineando gl indirizzi della politica agricola comune per gli anni 2023-2027”.

Interverranno il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Stefano Patuanelli, i rappresentanti delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Valle d’Aosta; di Ismea, Clal – mercato del latte, Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Inoq – Istituto Nord Ovest Qualità, Arap – Associazione allevatori Piemonte, Cia, Coldiretti, Confagricoltura Piemonte; Confindustria, Legacoop, Federdistribuzione Piemonte, Confcooperative Federagripesca.