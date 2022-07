Successo per la Nino Del Vecchio School Dance al Campionato Italiano F.I.D.A.

I 33 allievi (di età compresa tra i 5 ed i 60), diretti dalla maestra Patrizia Del Vecchio, dopo circa 14 ore di competizione, resa ancora più impegnativa a causa delle elevate temperature all'interno del palazzetto dello sport, ritornano a Biella vittoriosi con il titolo di Campioni Italiani 2022 in diverse categorie e fasce d'età. Infatti, tra competizioni individuali, di coppia e di gruppo, hanno ottenuto 10 primi, 8secondi, 4 terzi, 2 quinti, 1sesti e 2 settimo posti. Gli ottimi risultati raggiunti permetteranno ad Aurora Schiavo e Leonardo Barbetta di partecipare al prossimo campionato in una classe superiore, che permetterà loro di competere anche a livello internazionale.

Come sempre la maestra Patrizia Del Vecchio, con orgoglio ringrazia i propri allievi per i risultati ottenuti nonché i loro familiari, per la collaborazione prestata alla buona riuscita della trasferta, composta da oltre 80 persone.