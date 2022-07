Estate con la Palazzina proseguirà per tutto il mese di luglio

“Estate con la Palazzina” proseguirà per tutto il mese di luglio. Alla Biblioteca ragazzi "Rosalia Aglietta Anderi" in piazza La Marmora, 5 vi aspettano tante nuove letture e laboratori. Non mancate!

Questo il programma:

MARTEDI’ 5 LUGLIO, ore 10 “Un’estate tra yoga e albi illustrati” a cura di Anna Polichetti – Balyayoga (dai 2 ai 6 anni)

MERCOLEDI’ 6 LUGLIO, ore 17 “Nicola e la società dei gentilcani” incontro e laboratorio con l’autore Paolo Valentino, in collaborazione con la libreria Cappuccetto Giallo (dai 6 anni)

GIOVEDI’ 7 LUGLIO, ore 11 “Magie per l’estate: viaggi reali o fantastici tra onde e mari da sogno” a cura di Elena taverna (dai 4 anni)

MARTEDI’ 12 LUGLIO, ore 11 “10 tasselli, 1 trottola, una domanda” a cura di Cittàdellarte – Fondazione Pistoletto, con il contributo di Solidarietà e lavoro (dai 6 anni)

MERCOLEDI’ 13 LUGLIO, ore 17 “Un gioco da Super-eroi” a cura della libreria Cappuccetto Giallo (dai 4 anni)

GIOVEDI’ 14 LUGLIO, ore 11 “Giù nel blu” a cura di Simabe (dai 5 anni)

MARTEDI’ 19 LUGLIO, ore 11 “Viaggi di carta e…fantasia seguendo la magia dell’estate” a cura di Elena taverna (dai 6 anni)

MERCOLEDI’ 20 LUGLIO, ore 17 “Tutti in carrozza!” a cura della Biblioteca Ragazzi (dai 5 anni)

GIOVEDI’ 21 LUGLIO, ore 11 “La trappola dei colori per un’estate piena di luce” a cura di Ricircolo creativo ReMida, con il contributo dell’associazione Amici della Biblioteca (dai 3 anni).

Info e prenotazioni telefonando al numero 015-3507651 oppure scrivendo alla mail bibragazzi@comune.biella.it.