Si ribalta con l'auto a Valdilana, grosso spavento per una 52enne, foto archivio

Non sarebbe rimasta ferita la donna al volante, rimasta coinvolta nell'incidente stradale avvenuto ieri giovedì 30 giugno, a Trivero, nel comune di Valdilana.

Stando alle ricostruzioni del caso, la 52enne avrebbe perso il controllo del mezzo per cause da accertare e si sarebbe capottata. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.